Zwemclub met 350 leden zit plots zonder uitvalsbasis: “Een leegloop is onvermijdelijk” Antoon Verbeeck

16 augustus 2019

12u10 0 Nijlen De Nijlense Zwemclub zit met de handen in het haar, nadat op donderdag werd bekendgemaakt dat het zwembad in Nijlen voor onbepaalde tijd de deuren sluit. Uitwijken naar een ander zwembad is moeilijk, wachten op herstellingen van het Nijlense zwembad of de bouw van een nieuw zwemcomplex vraagt dan weer veel tijd. “Een leegloop binnen onze club is onvermijdelijk”, aldus de voorzitter.

Voorzitter en hoofdtrainer van de Nijlense Zwemclub Jan Neirynck spreekt van een drama. Zijn club, die 350 leden telt, zit vanaf vandaag officieel zonder zwemwater, nadat het lokaal bestuur besloot om het zwembad te sluiten wegens veiligheidsredenen. “We wisten al langer dat het zwembad niet in al te beste staat is, maar dit komt echt als een donderslag bij heldere hemel. Enkele maanden geleden kregen we te horen dat een sluiting nog wel enkele jaren zou wachten en men in tussentijd herstellingen zou doen. Of het zwembad echt onveilig is? Mij lijkt van niet, maar ik ken niets van structuren. Als de specialisten zeggen dat de kademuren van het zwembad aftands zijn, dan zal dat wel zo zijn.”

Leegloop

“Misschien heeft men het veel te lang laten aanslepen. Nu moet men eerst nog gaan nadenken over wat men precies gaat doen: een nieuwbouw of een grondige herstelling. Hoe dan ook zullen we een lange tijd zonder zwemwater zitten. Een nieuwbouw duurt vier à vijf jaar om te bouwen, misschien zelfs langer. Een herstelling duurt meer dan een jaar. Het is bijna onvermijdelijk dat onze leden andere oorden zullen opzoeken. We hebben tal van deelnemers aan de Europese kampioenschappen en onze jeugd telt enkele Belgische kampioenen. Zij kunnen uiteraard hun niveau niet aanhouden of opkrikken als ze lid zijn van een club zonder zwemwater.”

Trainen op Anderlecht

“We beseffen maar al te goed dat zwembaden uit de regio ook volgeboekt zijn. Ik denk niet dat daar een oplossing ligt. In verschillende zwembaden willen de lokale clubs ook hun uren krijgen. Uitwijken naar een ander zwembad zou bovendien zijn alsof Standard Luik gaat trainen op het veld van Anderlecht. Maar laat ons niet op de zaken vooruitlopen en afwachten wat de gemeente te zeggen heeft. Volgende week hebben we een afspraak. Eerlijk? Ik denk dat het uitzichtloos is”, aldus Neirynck.

Niet makkelijk

“Niet alleen voor de Nijlense Zwemclub, maar ook voor andere gebruikers, waaronder scholen, willen we een oplossing zoeken. We beseffen dat dit geen makkelijke klus is. Volgende week maandag bespreken we de zaak op het schepencollege”, reageert schepen van Sport in Nijlen Luc Luyten (Nijlen&U), die nogmaals verduidelijkt waarom het zwembad de deuren moest sluiten. “Dit was een lastige beslissing om te nemen, maar veiligheid gaat boven alles.”