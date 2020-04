Zwaar verslaafde man riskeert dertig maanden cel: “Na mijn zware psychoses in de gevangenis, weet ik het zeker. Ik wil afkicken” Tim Van Der Zeypen

21 april 2020

11u00 2 Nijlen Een 37-jarige man uit (Kessel) Nijlen stond dinsdagochtend terecht voor het bezit en verhandelen van drugs. In augustus 2019 werd hij opgemerkt terwijl hij met een zaklamp op het hoofd en met een cannabisplantje in zijn rugzak rondliep. “Hij wou dat plantje gaan planten in het bos”, zegt procureur des Konings Lieselotte Claessens.

De man werd tegengehouden en opgepakt. Tijdens een huiszoeking bij zijn vriendin (40) werden heel wat drugs gevonden. Gaande van ketamine over cocaïne tot cannabis en GHB. De 37-jarige werd vrijgelaten onder voorwaarden maar liep vervolgens nog twee andere keren tegen de lamp. Telkens was hij in het bezit van drugs. De laatste keer, eind januari 2020, werd hij opgesloten in de gevangenis.

Omdat er opnieuw drugs én ook GBL (de stof die wordt gebruikt om GHB aan te maken) werd aangetroffen tijdens de huiszoeking, werd de dertiger samen met zijn veertigjarige vriendin in verdenking gesteld van drugsbezit én -handel. Gelet op zijn strafregister moest de dertiger zijn proces afwachten in de gevangenis. “Alle gunsten zijn gewoon op”, klonk het nog bij procureur Claessens.

“Door en door verslaafd”

De dertiger werd in juni 2019 nog veroordeeld tot een celstraf van twee jaar effectief maar dat had volgens het parket weinig indruk nagelaten. “Meneer is dus gewoon blijven voortdoen”, besloot procureur Claessens. Zij vorderde vandaag een celstraf van dertig maanden effectief tegen de 37-jarige man. Tegen zijn vriendin eiste het parket een celstraf van vijftien maanden met een eventueel probatie-uitstel.

Het bezit werd op zitting niet betwist maar de handel wel. “Hij heeft nooit gedeald. Hij is door en door verslaafd en heeft hulp nodig”, zei zijn advocaat Bart Vanmarcke. In de gevangenis onderging de dertiger ook enkel zware psychoses. “Ik heb er een schrik van gepakt”, besloot de dertiger. “Ik weet het zeker. Ik wil afkicken.”

Er werd door de raadsman een milde toepassing van de strafwet gevraagd. Een vonnis volgt op 4 mei.