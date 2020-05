Zwaar verslaafde man moet twee jaar naar de gevangenis Tim Van Der Zeypen

06 mei 2020

14u30 0 Nijlen Een 37-jarige man uit Kessel (Nijlen) heeft van de rechter in Mechelen een celstraf opgelegd gekregen van twee jaar effectief. Zijn vriendin (40) moet één jaar naar de gevangenis. Het duo stond terecht voor het bezit en verhandelen van drugs.

Het dossier kwam in een stroomversnelling nadat Nicko M. in augustus 2019 werd tegengehouden door de politie. Hij had toen een cannabisplantje vast. Naar eigen zeggen wou hij dit gaan planten in het bos. De dertiger werd opgepakt en bij een huiszoeking op het adres van zijn vriendin werd heel wat drugs gevonden. Gaande van ketamine en cocaïne tot cannabis en GHB.

Beiden werden toen niet opgesloten in de gevangenis maar kregen wel voorwaarden opgelegd. Alleen bleek M. zich daar niet aan te kunnen houden. Zo werd hij nog twee andere keren opgemerkt door de politie in het straatbeeld. Telkens was hij in het bezit van drugs. De laatste keer was in januari 2020. In de woning van zijn vriendin werd toen opnieuw drugs gevonden alsook GBL.

Ernstige verslavingsproblematiek

“De stof die nodig is om GHB (vloeibare XTC, red.) aan te maken”, klonk het bij openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. M. werd nu wel opgesloten in de gevangenis en samen met zijn vriendin in verdenking gesteld van drugshandel. Die laatste werd vrijgelaten onder voorwaarden. Uit zijn verklaringen bij de speurders bleek dat de 37-jarige kampt met een ernstige verslavingsproblematiek.

In de gevangenis begon hij af te kicken maar kreeg hij ook te maken met zware psychoses. “Vanaf toen weet ik het zeker. Ik wil afkicken”, klonk het bij de dertiger vanuit de gevangenis twee weken geleden. Zijn raadsman Bart Vanmarcke vroeg enige mildheid. “De gevangenis is niet de plaats voor mijn cliënt”, aldus de strafpleiter. De rechtbank ging daar dus uiteindelijk niet op in.

Het veroordeelde Nicko M. tot een effectieve celstraf van twee jaar. Zijn vriendin kreeg een effectieve celstraf van één jaar opgelegd. Ze moeten beiden ook nog een geldboete betalen van 8.000 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.