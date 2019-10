Zestiger riskeert twee jaar met uitstel voor bezit van kinderporno: “Hij trok het achterwerk van meisjes die aan het paardrijden waren” Tim Van der Zeypen

11 oktober 2019

10u20 0 Nijlen Een 68-jarige man uit Nijlen heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor het aanzetten van ontucht en het bezit van kinderporno. Twee jaar geleden stuurde hij verschillende seksuele berichten naar een zestienjarige. Nadat er klacht werd ingediend en een huiszoeking werd uitgevoerd, vonden speurders ook verschillende foto’s op zijn pc. “Hierop waren de achterwerken van minderjarige meisjes te zien die aan paardrijden waren.”

De zestiger leerde het meisje kennen via zijn nicht. Al snel bleek dat de twee dezelfde passie hadden: paarden. “De man had zelf een paard maar kon door ziekte niet zelf meer zijn paard rijden. Hij beloofde haar om na zijn dood, haar het paard te schenken. Hierdoor ontstond er een band tussen de twee. Er was ook heel wat contact tussen beiden. Ze stuurden geregeld berichten”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. “Alleen werden deze na een tijdje seksueler. De man trok foto’s van zijn geslachtsdeel en stuurde haar deze door. Zelf vroeg hij haar ook meermaals om zelf naaktfoto’s door te sturen.”

Kinderporno

Ook begon de zestiger zich fysieker op te stellen ten opzichte van het meisje. Tot aanrakingen of aanranding kwam het niet maar de zestienjarige begon zich wel steeds ongemakkelijker te voelen in zijn aanwezigheid. Nadat de berichten van de 68-jarige werden aangetroffen op de computer van het minderjarige meisjes, werd er naar de politie gestapt en klacht ingediend. “Er volgde nog een huiszoeking bij beklaagde en daar troffen de speurders kinderpornografisch materiaal”, ging de openbaar aanklager verder. Vandaag vorderde het parket een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel. “Meneer naar de gevangenis sturen heeft geen zin, hem een begeleiding laten volgen zodat hij onder meer de ernst van zijn feiten begint in te zien, is veel belangrijker.”

Beschaamd

De verdediging verzette zich niet tegen het volgen van een begeleiding en vroeg aan de Mechelse rechter ook zelf om een straf met uitstel op te leggen. De feiten werden niet betwist. “Mijn cliënt is lange tijd getrouwd geweest maar zo’n twintig jaar geleden is hij gescheiden. Sindsdien is hij in de eenzaamheid gesukkeld. Plots kwam hij de tegenpartij tegen. Zij gaf hem én zijn paard aandacht. Het vervolg kennen we”, zei zijn advocate. “Voor alle duidelijkheid. Mijn cliënt beseft intussen de ernst van zijn feiten en schaamt zich. Hij weet intussen ook dat dit helemaal niet door de beugel kon.”

5.000 euro

Het meisje zelf woonde de zitting niet bij. Volgens haar advocaat was een confrontatie te zwaar: “De feiten waren bijzonder traumatisch voor mijn cliënte. Niet enkel gaat ze nu wekelijks naar de psycholoog, na de feiten is ze ook meteen gestopt met paarrijden.” Zij vroeg een morele schadevergoeding van 5.000 euro.

Vonnis op 7 november.