Zelfplukdagen bij aardbeienbedrijf Op het veld Antoon Verbeeck

28 augustus 2019

Aardbeienbedrijf Op het veld in de Bevelse Steynehofweg organiseert van donderdag tot en met zondag zelfplukdagen. Deelnemers mogen tussen 10 en 16 uur zoveel mogelijk aardbeien plukken en smullen. Na afloop krijg je een aardbeiensapje of –biertje aangeboden. Daarnaast zijn er ook homemade aarbeiensmoothies en kan je ook een coupe aardbeien bestellen. Deelnemen kost je 2,5 euro. De zelf geplukte aardbeien mogen mee naar huis genomen worden voor 1 euro per potje.