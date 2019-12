Zaak over invoer van drugs opnieuw uitgesteld door staking in gevangenis: “Zo blijven we bezig” TVDZM

12 december 2019

15u00 0 Nijlen Op de rechtbank van Mechelen werd donderdag 12 december een grote drugszaak en witwasdossier voor de zoveelste keer uitgesteld. Deze keer was de reden van het uitstel een staking in de Belgische gevangenissen. In april wordt de zaak (normaal) wel gepleit.

De zaak dateert intussen al uit 2007. Toen werd de bende opgerold. Zeven verdachten kwamen in het vizier van het gerecht. Zij zouden verantwoordelijk zijn geweest voor het invoeren van zo’n 700 kilogram cocaïne vanuit Venezuela en via Mauritanië naar Europa.

De zaak werd op de raadkamer in 2011 al ingeleid en werd normaal gepleit in mei 2019. De zaak werd destijds uitgesteld. “Omdat er in het dossier een cd-rom zit met daarin belangrijke informatie en deze niet leesbaar was”, zei de advocaat van een van de beklaagde destijds.

Stakingen

Ondanks een vurige repliek van het parket, volgde de rechtbank toen de verdediging en werd de zaak uitgesteld naar donderdag. Alleen werd de zaak opnieuw uitgesteld. Deze keer omwille van de staking van de cipiersi n de gevangenissen. “Mijn cliënt wil de zitting bijwonen en kan dat hierdoor niet”, aldus een advocate op zitting.

“Jammer”, repliceerde het parket. “Op deze manier blijven we bezig.” De rechters begrepen het probleem van de verdediging en stelden de zaak opnieuw uit. “Zo kan de beklaagde wel aanwezig zijn”, luidde het. Normaal gezien wordt de zaak eind april wel gepleit.