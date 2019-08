Workshops met lokale producten uit Nijlen Antoon Verbeeck

29 augustus 2019

09u46

De komende weken vinden er in de gemeente Nijlen verschillende workshops met lokale landbouwproducten plaats. Lokale producten ook lokaal aan de man brengen, dat is de bedoeling van ‘lekker lokaal’. Starten doet men op 17 september met een sessie improvisatiekoken in de tuinkamer van Annick Hollebeke in Kessel. Later volgen er nog workshops rond het bewaren van groenten, koken met bewaarrecepten uit oude tijden, het decoreren en koken van pompoenen en een sessie voor ouders van kleuters die hun groenten laten staan. Inschrijven voor de gratis workshops kan aan het onthaal in het gemeentehuis of op het nummer 03 410 02 11. De plaatsen zijn beperkt.