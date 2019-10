Workshops ‘Lekker lokaal’ laten je koken met lokale landbouwproducten Antoon Verbeeck

16 oktober 2019

‘Lekker lokaal’ wil Nijlenaars samen laten proeven en genieten van lokale landbouwproducten. De komende weken kan je onder die projectnaam enkele activiteiten meepikken. Op 22 oktober leer je verschillende technieken om fruit en groenten te bewaren en kom je alles te weten over steriliseren, (vries)drogen, zouten, inkuilen, pasteuriseren, inmaken met zoet, zuur of alcohol, pekelen en fermenteren. Op 30 oktober staat er dan weer koken met pompoen op het programma en worden er pompoenlantaars gemaakt. De laatste workshop van de reeks vindt op 16 november plaats en draait rond gezond eten bij kleuters. Op een speelse manier kunnen moeilijke eters van 3 tot 6 jaar van alles proeven, bekende en minder bekende producten. Inschrijven is gratis en kan aan het onthaal in het gemeentehuis of op het nummer 03 410 02 11. De plaatsen zijn beperkt.