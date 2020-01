Woeringenstraat wordt tijdelijk fietsstraat AMK

07 januari 2020

11u57 0 Nijlen Het Woeringenstraatje (naast het Githo) zal vanaf 8 januari en tot en met 10 april afgesloten zijn. In het deel van de Woeringenstraat tussen het centrum en de spoorweg komt er daardoor tijdelijk een fietsstraat.

Vanaf 8 januari tot en met 10 april staat er in het voetgangers- en fietsgedeelte van de Woeringenstraat een bouwkraan voor een werf in de Gemeentestraat. Daardoor is het Woeringenstraatje drie maanden lang afgesloten. Om dat op te vangen komt er in het deel van de Woeringenstraat tussen het centrum en de spoorweg tijdelijk een fietsstraat.

Veel schoolgaande kinderen maken gebruik van het smalle deeltje van de Woeringenstraat, maar zij kunnen vanaf 8 januari het deel van de Woeringenstraat van in het centrum tot aan de spoorweg gebruiken als fietsstraat. Dat betekent dat het autoverkeer voorrang moet geven aan fietsers en dat er maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden.