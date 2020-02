Winnaars bierbeurs krijgen biermand cadeau Annelin Marien

28 februari 2020

10u06 0 Nijlen De 13e editie van de bierbeurs in Nijlen (op 25 en 26 januari) kreeg nog een leuk staartje. De organisatoren maakten woensdagavond de vijf winnaars van de wedstrijdvraag gelukkig met een biermand.

Annita Van Hoof (Heist-op-den-Berg), Gregorie Voorhoof (Lier), Mick Van Tichelen (Berlaar), Vincent Corveleyn (Lier) en Frank van Thienen (St.-Jozef-Olen) kregen uit handen van Jan Verbraecken, NOT-voorzitter en waard van De Slappen Uier, een biermand cadeau. Organisator van de bierbeurs, Nijlen OnbegrensT (NOT), had voor deze editie van de bierbeurs een wedstrijd bedacht: in het bierboekje zaten kleine bierglaasjes verstopt, wie kon zeggen hoeveel dat er waren en de schiftingsvraag kon beantwoorden, kreeg een biermand. Het antwoord op de schiftingsvraag, hoeveel brouwerijen namen al deel aan alle edities van de bierbeurs samen: nét 100.

Het weekend van 25 en 26 januari kwamen weer zo’n 1000 bezoekers naar de Gildenzaal van Nijlen voor de jaarlijkse bierbeurs. Bierliefhebbers uit Nijlen en omstreken konden zich laten verrassen door maar liefst 115 verschillende bieren van 20 enthousiaste brouwers. Op het evenement waren meer dan 20 brouwerijen aanwezig, die er met plezier kwamen vertellen over hun bieren. De opbrengst van de bierbeurs gaat naar de kinderspeeldag van NOT, een jaarlijkse activiteit in het begin van het schooljaar.