William (20) lanceert app waarmee je veilig de straat op kan: “Handig om mensenmassa’s te vermijden in coronatijden” Annelin Marien

04 juni 2020

15u01 0 Nijlen 500Feet, zo heet de gratis applicatie die William Coremans (20) uit Nijlen ontwikkelde om voetgangers en fietsers de veiligste routes te tonen. Denk aan Waze maar dan voor zwakke weggebruikers, want de app geeft aan waar het té druk is in tijden van corona, maar ook waar er geen straatverlichting is of zelfs of er iemand is geïntimideerd. “We staan al op plaats zeven in de App Store”, aldus William.

Het ondernemen is William, student KMO & Ondernemen in Leuven, niet vreemd. Hij heeft al sinds zijn achttiende een eigen bedrijf in consultancy, en begin dit jaar lanceerde hij ook zijn eigen app. 500Feet bewijst nu voornamelijk tijdens de coronacrisis zijn nut: je kan er namelijk op zien hoeveel mensen er op een bepaald moment op een bepaalde plek rondlopen, handig om mensenmassa’s te vermijden.

Intimidatie

“Oorspronkelijk was de app bedoeld om gevaarlijke situaties te melden wat betreft diefstal, seksuele intimidatie, donkere straten, enzovoort”, vertelt William. “Ik ken namelijk veel medestudenten die op straat al te maken hebben gekregen met seksuele intimidatie. Je kan zoiets niet anoniem gaan aangeven bij de politie, dat is vaak een drempel. Gegevens als je naam, adres en telefoonnummer wil je natuurlijk liever niet in de handen van je verdachte terecht zien komen. En zelfs áls je het gaat aangeven bij de politie, weten andere voorbijgangers nog niet dat het ergens onveilig is. Daarvoor wilde ik een oplossing zoeken.”

Gebruikers kunnen met de app aangeven waar er zich een gevaarlijke situatie voordoet. Andere gebruikers in een straal van 100 meter rond die plek krijgen dan een melding van die situatie, tot twee uur na het incident. Geef je je bestemming in, krijg je daarbij te zien hoeveel mensen er op dat moment rondlopen op jouw route. “Een straat waarin veel volk loopt, kan zo dubbel geïnterpreteerd worden: enerzijds kan dit voor jonge meisjes een veiligheidsgevoel geven, maar je kan die informatie tijdens de coronacrisis ook gebruiken om drukke straten te vermijden”, aldus William.

De app heeft momenteel al 700 gebruikers, en dat wereldwijd. “De meeste gebruikers komen uit Vlaanderen, maar ook in de Filipijnen, Rusland, India en de Verenigde Staten is de app al gedownload. Vorige week steeg het aantal downloads enorm, we staan al op plaats zeven in de App Store. En dat is goed nieuws, want hoe meer gebruikers, hoe beter de app zal werken en hoe meer gedetailleerde info je zal krijgen.”