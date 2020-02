Werken van lokale kunstenaars in gemeentehuis Nijlen AMK

05 februari 2020

11u07 0 Nijlen Vanaf april wil het bestuur van Nijlen lokale kunstenaars in de picture zetten. Nu hangen in het gemeentehuis kunstwerken van Kunst In Huis, dat kunst uitleent van kunstenaars uit heel Vlaanderen, maar daar moet verandering in komen.

Jan Verbraecken (N-VA) stelde gisteren de vraag op de gemeenteraad of het schepencollege al een beslissing heeft genomen in verband met de tentoongestelde kunstwerken in het gemeentehuis. “Worden er nog kunstwerken gehuurd of gaan we eindelijk de voorkeur geven aan kunst van eigen bodem, van onze academie of andere lokale kunstenaars?”

Schepen van Cultuur Luc Luyten (Nijlen & U) reageerde daarop: “We stoppen met het huren van kunst van Kunst In Huis, en we gaan inzetten op kunst van de academies en lokale kunstenaars uit Nijlen. Er is wel nog een verplichte opzegperiode tot april, maar nadien proberen we enkel lokale kunst in het gemeentehuis tentoon te stellen. De eerste besprekingen daarrond starten binnenkort. Er is als plan B wel nog een budget van 4500 euro vrijgemaakt voor kunst van bekende kunstenaars, dat hebben we achter de hand als er te weinig reactie komt van lokale kunstenaars. We willen namelijk ook geen lege muren in het gemeentehuis.”