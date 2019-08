Werken in Rector De Ramstraat Antoon Verbeeck

08 augustus 2019

09u47 0

In de Rector De Ramstraat wordt er van 12 tot 19 augustus gewerkt aan twee verzakkingen in de rijbaan en het voetpad ter hoogte van de woningen met nummer 40 en 42. Daardoor is er plaatselijk één rijstrook versperd. Er is een regeling met verkeerslichten. In de Kreitenbergstraat is er éénrichtingsverkeer van de Rector de Ramstraat naar de Bevelsesteenweg.