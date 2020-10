Werken aan Statiestraat en J.E. Claeslaan op 7 oktober AMK

01 oktober 2020

17u08 0 Nijlen Op woensdag 7 oktober werkt Pidpa in het centrum van Nijlen op twee plekken: aan het kruispunt van de J.E. Claeslaan met de Kerkeblokken en in de Statiestraat. Hierdoor gelden er vanaf 7 oktober om 9 uur tot 8 oktober om 6 uur een aantal tijdelijke verkeersreglementen.

Er is op 7 oktober éénrichtingsverkeer in de J.E. Claeslaan en de Statiestraat vanaf het kruispunt met de G.Gezellestraat tot aan het kruispunt met de Kerkstraat en de Albertkanaalstraat. Verkeer in de richting van Kessel kan gewoon doorrijden, verkeer komende vanuit Kessel volgt de omleiding via G.Gezellestraat, Bevelsesteenweg en Kerkstraat.

Noodfietspad

Aan de werfzone aan de Kerkeblokken komt er een noodfietspad en noodvoetpad. Daarbij wordt het éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de Kerkevelden tijdelijk opgeheven. Zo blijven o.a. de school en het woonzorgcentrum bereikbaar. Aan de werfzone aan de Statiestraat moeten voetgangers oversteken op de zebrapaden. Fietsers rijden mee met het verkeer rond de werfzone.

Vanaf het kruispunt Kerkeblokken-J.E. Claeslaan tot aan het kruispunt Statiestraat-Kerkstraat wordt een zone 30 ingevoerd voor de veiligheid van de fietsers. Fietsers moeten vanaf de Statiestraat verplicht het fietspad achter het gemeentehuis gebruiken. Fietsers komende uit de Kapellebaan moeten verplicht rechtsaf slaan en vanaf daar de omleiding volgen achter het gemeentehuis.