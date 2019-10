Werken aan klinkers in Kessel-Dorp Antoon Verbeeck

10 oktober 2019

Aan de oprit van het Pastoor Schelkensplein in Kessel-Dorp wordt er tot 15 oktober gewerkt aan de klinkers. Het plein is de komende dagen enkel bereikbaar via de Nieuwstraat en Pastoriestraat. “Om het ook mogelijk te maken om weg te rijden van het plein, wordt de enkelrichting in het deel van de Pastoriestraat tussen het Pastoor Schelkensplein en de Nieuwstraat tijdens de werken opgeheven. De omleiding voor wie vanaf Kessel-Dorp naar het Pastoor Schelkensplein wil rijden, gaat via de Stationssteenweg, Nieuwstraat en Pastoriestraat”, deelt het lokaal bestuur mee.