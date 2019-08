Werken aan jaagpad Kleine Nete starten op 12 augustus Antoon Verbeeck

07 augustus 2019

Fietsers en wandelaars moeten vanaf maandag 12 augustus rekening houden met werken op het jaagpad van de Kleine Nete. “Van aan de brug van de Broechemsesteenweg wordt er gewerkt in de richting van Grobbendonk. Over een afstand van anderhalve kilometer zal de zuidelijke oever, dit is de kant van Nijlen, onbeschikbaar zijn. Wandelaars en fietsers kunnen het jaagpad op de andere oever gebruiken en oversteken via de houten brug aan kilometer 12”, meldt het lokaal bestuur van Nijlen. De werken duren tot het einde van de maand.