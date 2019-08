Werfkraan maakt doorgaand verkeer Kessel-Dorp onmogelijk Wannes Vansina

21 augustus 2019

Volgende week donderdag 29 augustus is er geen doorgaand verkeer mogelijk in Kessel-Dorp. Dat omwille van de plaatsing van een werfkraan aan een bouwproject. Verkeer in de richting van Lier dient een omleiding via Smoutmolendreef, Nieuwstraat en Radiostraat te volgen, verkeer in de richting van Nijlen draait de Stationssteenweg in en neemt vervolgens de Nieuwstraat en Smoutmolendreef. Wie vanuit Nijlen naar Berlaar moet, rijdt om via Smoutmolendreef, Nieuwstraat, Radiostraat en Kessel-Dorp tot aan de Berlaarsesteenweg. Omgekeerd loopt de omleiding via Sint-Lambertusstraat, Kessel-Dorp, Stationssteenweg, Nieuwstraat en Smoutmolendreef.