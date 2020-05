Watertorenstraat onderbroken tot 30 juni AMK

20 mei 2020

Een deel van de Watertorenstraat in Nijlen zal onderbroken zijn vanaf woensdag 20 mei tot en met dinsdag 30 juni. Zes weken lang is het deel van de Watertorenstraat nabij de aansluiting met de Groenstraat en Retsestraat onderbroken omwille van weg- en rioleringswerken. Er is een omleiding via Vekenstraat, G.Gezellestraat en Bevelsesteenweg.