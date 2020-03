Wat zal er gebeuren met de pastorie? “De eigen inwoners moeten ervan kunnen genieten” Annelin Marien

04 maart 2020

17u21 0 Nijlen Nu de pastorie van Nijlen na het overlijden van pastoor Sonnemans leeg staat, wordt er gedacht aan een andere bestemming voor het beschermde gebouw. Er is al interesse van verschillende partijen, maar de burgemeester wil vooral dat de Nijlenaars zelf van de pastorie moeten kunnen genieten.

Eind januari moest Nijlen afscheid nemen van pastoor Sonnemans, die tot het einde van zijn leven in de oude pastorie mocht blijven wonen. Nu de pastorie opnieuw leeg staat, rijst de vraag wat er met het gebouw zal gebeuren. In het verleden was er al sprake om van de pastorie een horecazaak of bed & breakfast te maken, en de eerste geïnteresseerden om de pastorie te kopen zouden zich al aangeboden hebben. Ook een optie is dat de pastorie zijn functie behoudt en dat de huidige pastoor zijn intrek neemt in het gebouw. De gemeente betaalt namelijk de huur van zijn woning in de Paddekotseheide.

Geen erotheek

Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V): “Het is vooral belangrijk dat de inwoners van Nijlen ervan moeten kunnen genieten, dus een b&b of horecazaak krijgt de voorkeur. Omdat het hier gaat over een pastorie, moeten we natuurlijk ook de bisschop in de toekomstige bestemming van het gebouw betrekken. Hij moet zijn goedkeuring geven, dus een erotheek zal het zeker niet worden. De pastorie is daarbij een beschermd gebouw, dus ook Onroerend Erfgoed moet zijn goedkeuring geven. In ieder geval is het kerkbestuur nog enkele maanden bezig om het gebouw leeg te maken. Parallel gaan we in gesprek met de bisschop om de mogelijkheden te bespreken en om het gebouw in ere te herstellen.”