Wat gebeurt er met terrein van FC Sparka nu de traditieclub naar Bevel verhuisde? “Misschien komt hier wel een skatepark” Annelin Marien

15 januari 2020

14u14 0 Nijlen Enkele weken geleden werd de kantine van FC Sparka afgebroken, de oudste liefhebbersvoetbalclub van Nijlen. Na verschillende voorvallen van vandalisme, diefstallen en hangjongeren, en door de slechte staat van de kantine, verdween de traditieclub uit Nijlen en verhuisde ze naar de accommodatie van De Keyzer United in Bevel. Er wordt nu bekeken of het voetbalterrein, dat aansluit bij het Beekpark, kan gebruikt worden voor andere doeleinden. “Wie weet komt er wel een skatepark”, laat burgemeester Paul Verbeeck vallen.

FC Sparka is de oudste caféploeg van Nijlen: ze werd gesticht in 1963 (de naam ‘Sparka’ is een afkorting van ‘spaarkaske’), en speelde eerst een tijdje in de Laurys Gewatstraat in Nijlen. Ongeveer 45 jaar geleden verhuisde FC Sparka naar de Paashoekstraat. “We hebben toen nog onze hele kantine verhuisd en alles met kruiwagens van de Laurys Gewatstraat naar de Paashoekstraat gevoerd”, lacht Eddy Bats, de voorzitter van FC Sparka. FC Sparka huurde het terrein van de gemeente, maar dat huurcontract liep in augustus af. Verlengen was geen optie, na een reeks vandalenstreken.

Vandalisme

“Het begon allemaal een jaar of zeven geleden, toen het Beekpark hier openging”, aldus Eddy. “Kapotgeslagen urinoirs, diefstallen, zelfs pony’s op het voetbalplein: een verlenging van het huurcontract zagen wij niet meer zitten. Daarbij komt nog dat onze kantine versleten was, twee jaar geleden waaide het dak er bijna af tijdens een storm.” Een paar weken geleden werd de kantine na al die jaren afgebroken, en sinds de start van het nieuwe voetbalseizoen in september speelt FC Sparka op het veld van De Keyzer United langs de Itegemsesteenweg in Bevel. “Dat ‘marcheert’ goed, we spelen daar zelfs voor veel meer volk dan in de Paashoekstraat”, vertelt Eddy. (lees verder onder de foto)

Skatepark

Maar wat nu met het voormalige terrein van FC Sparka aan het Beekpark? “Op korte termijn werd het voetbalveld mee opgenomen in het Beekpark”, vertelt burgemeester Paul Verbeeck. “Er kan gevoetbald worden door jongeren, of recreatieve sporters kunnen er bijvoorbeeld eens een volleybalnet komen opzetten in de zomer. De twee scholen in de buurt, het Githo en het Sint-Calasanz, kunnen het veld nu ook gebruiken om buitensportactiviteiten te organiseren, als het goed weer is. In het verleden was FC Sparka daar geen vragende partij voor, maar nu kan dat wel.”

Op lange termijn is in de meerjarenplanning van de gemeente (2020-2025) voorzien dat de jeugddienst bekijkt of er iets mogelijk is, maar voorlopig zijn er nog geen concrete plannen bekend. “Wie weet komt er wel een skatepark, dat is een mogelijke piste”, aldus de burgemeester.