Wandeldreef Soldatenbos opnieuw open voor publiek Annelin Marien

19 juni 2020

10u14 0 Nijlen De wandeldreef aan de westkant van het Soldatenbos in Kessel gaat weer open voor publiek. Er waren snoeiwerken nodig aan de oude bomen van de dreef, om het er weer veilig te maken om te wandelen en te fietsen. In het najaar worden waar nodig nieuwe bomen bij aangeplant.

“De ongeveer 500 meter lange dreef aan het Soldatenbos langs de weg van Kessel naar Lier is bijzonder omwille van de grote zilveresdoorns die er staan. Ze zijn niet alleen mooi, ze zijn ook ecologisch waardevol met hun holtes voor vogels, insecten en vleermuizen. Maar dergelijke veteranenbomen vragen een bijzondere vorm van beheer, zeker ook om de veiligheid te garanderen van de gebruikers van de dreef. De oudere takken hadden een verhoogd risico om af te breken en te vallen”, klinkt het bij de gemeente.

De nodige snoeiwerken zijn nu gebeurd, er zijn takkenwallen gemaakt en de dreef is gemaaid. De groene zone is weer helemaal klaar om wandelaars, lopers en fietsers te ontvangen. In het najaar zullen waar nodig nieuwe bomen aangeplant worden en er komen ook nog infoborden en zitbanken.