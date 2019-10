Vrouw staat terecht voor verhandelen van GHB TVDZM

08 oktober 2019

Een 39-jarige vrouw riskeert een celstraf van een jaar effectief voor het verhandelen van drugs. Haar naam dook plots op in het kader van een ander drugsdossier. Zo werd er een gesprek onderschept waaruit bleek dat ze GHB had verhandeld. Er volgde een huiszoeking en dat leverde onder meer een notitieboekje op waarin drugsgerelateerde berichten stonden. “Bovendien was ook de drugstest positief”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy. “Ze bleek cannabis en amfetamines in haar bloed te hebben.” Naast een celstraf vorderde het parket ook nog een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. De verdediging betwiste het drugsgebruik niet, de drugshandel wel. “Dat notitieboekje is meer dan tien jaar oud en mijn cliënte weet zelf niet meer wat er exact instond”, aldus de raadsman van de vrouw. “Mijn cliënt heeft nood aan een behandeling. Wij vragen een probatie-opschorting.” Op 4 november velt rechter Theo Byl een vonnis.