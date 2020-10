Vrouw (37) die begin september in brand werd gestoken door vriend overleden in ziekenhuis Tim Van Der Zeypen

02 oktober 2020

10u30 16 Nijlen De 37-jarige Sofie V.D.S. is donderdag in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De vrouw liep begin september zware brandwonden op nadat haar vriend (33) haar had overgoten met een vloeistof en vervolgens De 37-jarige Sofie V.D.S. is donderdag in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De vrouw liep begin september zware brandwonden op nadat haar vriend (33) haar had overgoten met een vloeistof en vervolgens in brand stak

De feiten dateren van 2 september. Omstreeks 19.45 uur werden de Nijlense hulpdiensten opgeroepen naar de Looystraat in Nijlen. Het slachtoffer was kort daarvoor na een felle ruzie overgoten met vloeistof en in brand gestoken door haar partner. De vrouw slaagde er nog in zichzelf te blussen door in een zwembadje in de tuin te springen, maar werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Shaun M.L., de 33-jarige Ierse vriend, werd opgepakt door de politie.

De vrouw werd in coma gehouden, maar haar toestand bleef de hele tijd kritiek. Ze liep over haar hele lichaam zware brandwonden op. Ruim een maand later is de vrouw nu toch bezweken aan haar verwondingen. “De onderzoeksrechter heeft een autopsie bevolen”, luidt het nog bij het parket. De 33-jarige vriend zit sinds de feiten in de gevangenis, oorspronkelijk voor poging doodslag, “maar door het overlijden zijn de feiten geherkwalificeerd naar doodslag”, besluit het parket.

Over een motief is nog niets bekend. Volgende week moet de man opnieuw voor de raadkamer verschijnen.