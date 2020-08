Vrijwilliger bij voetbalploeg krijgt vier jaar cel voor bezit van kinderporno Tim Van Der Zeypen

19 augustus 2020

13u15 1 Nijlen Een 37-jarige vrijwilliger bij een Kempische voetbalclub is woensdag schuldig bevonden aan het bezit en het verspreiden van kinderporno. De dertiger kreeg een celstraf van vier jaar effectief. In het verleden werd hij ook al een keer veroordeeld voor het bezit van kinderporno én voor verkrachting van een minderjarige.

Bij de behandeling van zijn proces stond de man nog met een T-shirt, van de voetbalploeg waar hij vrijwillig aan de slag was in de kantine, voor de rechter. Woensdag moest hij zijn straf aanhoren via zijn advocaat. Gelet op de huidige coronamaatregelen in de rechtbank van Mechelen, werd hij voor het vonnis niet naar de zittingszaal gebracht.

Met een effectieve celstraf van vier jaar, lag de uitspraak van de rechtbank woensdag wel in het verlengde van de verwachtingen. Zo was de man al een keer veroordeeld voor zware zedenfeiten en wist ook de verdediging twee weken geleden al dat het op niet veel mildheid van de rechter kon rekenen.

Dropbox

“Het is geen gemakkelijke taak om mijn cliënt hier te komen verdedigen”, klonk het toen bij meester Sylke Vankeerberghen. “Wij kunnen hier niets komen vragen. Geen gunstmaatregelen, geen behandeling. En dat is jammer. Want hier is echt hulp nodig. Met de juiste behandeling, kunnen we er in de toekomst beter voor staan.”

Deze keer kwam het bezit en de verspreiding van kinderporno aan het licht via politionele informatie. Daaruit bleek dat de man foto’s en filmpjes met kinderporno downloadde en ze opsloeg op een Dropbox-account. Het parket tilde zwaar aan de feiten. Niet enkel omdat hij opnieuw in aanraking kwam met het gerecht voor dezelfde feiten, maar ook omdat de beklaagde ondanks zijn eerdere veroordeling opnieuw samenwerkte met minderjarigen.

Vier jaar cel

De man betwistte de feiten dus niet. Hij bood zijn verontschuldigingen aan en liet verstaan dat hij nog steeds graag wil worden geholpen met zijn problematiek. Alleen vond de rechtbank deze keer dat er geen nieuwe kans kon worden gegeven. Ze veroordeelde de man tot een effectieve celstraf van vier jaar en ontzette de man voor tien jaar uit zijn rechten.