Vrijwilliger bij Kempische voetbalploeg riskeert na eerdere veroordeling voor verkrachting van minderjarige nu celstraf voor bezit van kinderporno Tim Van Der Zeypen

05 augustus 2020

14u30 1 Nijlen Een 37-jarige Nijlenaar heeft zich woensdag moeten verantwoorden voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Hij riskeert vier jaar cel. Opmerkelijk is dat de dertiger in 2014 nog werd veroordeeld voor de verkrachting van een minderjarige en voor het bezit van kinderporno.

Met een t-shirt van de Kempische voetbalploeg, waar hij vrijwillig aan de slag is in de voetbalkantine, verscheen de Nijlenaar vandaag voor de rechters in Mechelen. “Een ongepast signaal”, vond voorzitster Jessica Bourlet. Onder meer omdat de dertiger jaren geleden werd veroordeeld voor zedenfeiten met een minderjarige en voor het bezit en verspreiden van kinderporno.

Naast een celstraf van vijf jaar werd hij toen ook uit zijn rechten ontzet en mocht hij eigenlijk niet meer met minderjarigen in contact komen. Groot was dan ook de verbazing toen werd vastgesteld dat de dertiger nog steeds actief was in een voetbalkantine met jonge voetballers om zich heen en hij ook opdook in een onderzoek naar kinderporno.

Dropbox

“Uit politionele informatie bleek dat de man foto’s en filmpjes met kinderporno downloadde via het darkweb en deze vervolgens opsloeg in een Dropbox-account”, zei openbaar aanklager Wannes Donnies. De dertiger werd opgepakt en verhoord. Tijdens zijn eerste verklaringen, ontkende hij de feiten met klem. Totdat hij geconfronteerd werd de filmpjes op zijn account.

Meneer werd al veroordeeld en kreeg begeleiding bij de aanpak van zijn probleem, maar hij trekt er zich gewoon niets van aan” Openbaar aanklager Wannes Donnies

“Ik heb die bestanden gekregen van een vriend”, verklaarde de 37-jarige toen. Op zitting bood de man zijn verontschuldigingen aan en liet hij verstaan dat hij wil worden geholpen met zijn problematiek. “Al stel ik me daar heel wat vragen bij”, repliceerde de openbaar aanklager. “Meneer werd al veroordeeld en kreeg begeleiding bij de aanpak van probleem, maar hij trekt er zich gewoon niets van aan.”

“Geen gemakkelijke taak”

Het parket vond de man een gevaar voor de maatschappij en vorderde daarom naast een effectieve celstraf van vier jaar ook nog een geldboete die kan oplopen tot 4.000 euro “Het is voor mij geen gemakkelijke taak om hier vandaag mijn cliënt te komen verdedigen”, klonk het bij meester Sylke Vankeerberghen. “Wij kunnen hier niets komen vragen. Geen gunstmaatregelen, geen behandeling. En dat is echt jammer.”

Ook volgens zijn advocate had de man dringend hulp nodig. “Want met de juiste behandeling, kunnen we er in de toekomst beter voorstaan”, besloot de strafpleitster. “En die behandeling kan hij niet krijgen in de gevangenis.” De oorsprong van zijn problematiek lag volgens de verdediging tot slot bij de moeilijke jeugd van de beklaagde.

Een vonnis volgt op 19 augustus