Vriendinnen openen hippe Bistro Zoma: “Een bistro, maar dan nét iets anders” Annelin Marien

01 juli 2020

17u49 1 Nijlen Het is gezellig druk tijdens de allereerste middagshift van het gloednieuwe Bistro Zoma. Egzona (29) en Maxime (29) werkten twee jaar lang aan de verbouwing van het oude pand, en het resultaat mag er zijn. De hartsvriendinnen uit Wijnegem openden vandaag hun hippe bistro op de Bouwelsesteenweg in Nijlen.

Nijlen heeft er een hotspot bij: Bistro Zoma is een gloednieuw restaurant op de Bouwelsesteenweg, en tijdens de allereerste middagshift kwamen er al veel tevreden klanten over de vloer. Egzona en Maxime, twee hartsvriendinnen uit Wijnegem, kochten het pand zo’n twee jaar geleden en bouwden het volledig om naar een trendy bistro.

Wat we zelf graag eten

“Maxime en ik zijn al jarenlang beste vriendinnen en we komen allebei uit de horecasector: het was dus een droom om samen een eigen restaurant te beginnen”, aldus Egzona. “Ik kom zelf uit een horecafamilie dus ik neem de bediening van de gasten voor mijn rekening, Maxime is chef-kok en mijn broer Mergim staat achter de bar. We willen met Bistro Zoma op een trendy manier brengen wat we zélf graag eten. Daar zitten enkele klassiekere gerechten tussen, maar met een moderne touch. We hebben ons best gedaan om het hier leuk aan te kleden en er een nét iets andere bistro van te maken, met ‘loungy’ muziek en stijlvol servies.”

We zijn warm ontvangen door de Nijlenaars. Het was even bang afwachten, maar de reservaties lopen toch stilaan goed binnen. Egzona Sejdijaj

Bij Bistro Zoma kan je zowel een klein hapje eten als uitgebreid dineren. Op de menukaart staan lunchgerechten als bagels, tosti’s en wraps, voorgerechten zoals tataki van tonijn (15,5 euro), salades rond de 18 euro, pasta’s als linguine vongole (19,5 euro), een burger Zoma (18,5 euro) en vis- en vleesgerechten rond de 25 euro. Er is ook ruim assortiment aan tapas, en er zijn nagerechtjes zoals soesjes met gezouten karamel of bananenloempia’s.

Warm ontvangen

Binnenkort komen de dames ook zelf in Nijlen wonen, in twee appartementen boven het restaurant. “Nijlen is nieuw voor ons, want we wonen nu nog in Wijnegem”, vertellen ze. “Ons oog viel op dit pand, en het leek ons wel een uitdaging om in de Kempen iets te beginnen. Er is hier veel meer natuur dan bij ons, het is hier toch heel anders dan in ‘t stad, dat sprak ons wel aan. We zijn hier ook al warm ontvangen, we krijgen leuke reacties van de Nijlenaars. Het was even bang afwachten, maar de reservaties lopen toch stilaan goed binnen.”

Toen Egzona en Maxime het pand kochten, moesten ze wel even door alle rommel kijken. “Er was zelfs nog een paarse gevel, van de lingeriewinkel die hier voorheen was. We hebben alles afgebroken, en er in twee jaar een trendy bistro van gemaakt. Normaal wilden we midden april openen, rond de jaarmarkt, maar door de coronacrisis werd de opening uitgesteld naar 1 juli.”

Gezellig druk

Tijdens de eerste middagshift was het alvast gezellig druk bij Bistro Zoma. Jolien en Annick kwamen op de openingsdag proeven van de tapas. “Wij wonen hier achter de hoek, en waren benieuwd”, klinkt het. “We zijn allebei leerkracht en de grote vakantie is net begonnen, dus komen we die hier goed inzetten. Op deze locatie ontbrak nog wel een tof restaurantje, en het is hier heel leuk ingericht. Wij komen zeker nog eens terug!”

www.bistrozoma.be