Voorzitter KFC Nijlen opent koffiebar in voetbalkantine: “Meer dan een koffiebar, én meer dan een voetbalkantine” Annelin Marien

08 juli 2020

19u56 0 Nijlen ‘The Blues’: zo zal de nieuwe koffiebar in het clubhuis van KFC Nijlen heten. De naam maakt uiteraard de connectie met de blauw-witte truitjes van de voetbalclub, maar staat ook voor de relaxte sfeer die er zal hangen. Voorzitter van KFC Nijlen Walter Verstraeten en zijn vrouw Sabine Claes zullen de ‘coffee & more’ bar uitbaten vanaf 15 juli, en niet enkel voetballiefhebbers zijn er welkom.

Vanaf 15 juli vind je in de kleine kantine van het onlangs volledig heraangelegde clubhuis van KFC Nijlen een gloednieuw concept. Walter Verstraeten en Sabine Claes noemen het ‘coffee & more’, want je kan er terecht voor koffie of thee, maar bijvoorbeeld ook voor wijn of cava, gin-tonic, hugo of homemade ice-teas. Op de menukaart staan enkele eenvoudige lunchgerechten zoals focaccia of koude tapas, maar ook vers schepijs en gebakjes die de oudste dochter van Walter en Sabine ter plaatse bakt.

Buiten de voetbaluren

Walter is al jarenlang de voorzitter van KFC Nijlen. Toen hij vorig jaar op pensioen ging, besloot hij met zijn vrouw een gezellige koffiebar te openen in de voetbalkantine. “Toen we vorig jaar in maart de volledige infrastructuur van de voetbalclub hebben vernieuwd, met nieuwe terreinen, tribunes en een gloednieuwe voetbalkantine, vond ik het jammer dat de kantine buiten de voetbaluren niet wordt gebruikt”, aldus Walter. “Ook op financieel vlak, want behalve tijdens trainingen ‘s avonds en wedstrijden in het weekend, brengt de voetbalkantine niets op. Overdag is de voetbalkantine normaal gezien niet open, en ook na het voetbalseizoen, van mei tot augustus, is er eigenlijk niets te beleven. Met The Blues willen we dat veranderen, en er in de zomerperiode weer wat leven in de brouwerij brengen. Daarbij zal de helft van de inkomsten van The Blues naar de voetbalclub gaan.”

(lees verder onder de foto)

Niet enkel voetballiefhebbers zijn welkom in The Blues: iedereen die iets wil komen drinken of iets kleins wil komen eten, kan er terecht. “Het is meer dan een koffiebar, en ook meer dan een voetbalkantine”, aldus Walter. “We doen ons best om The Blues gezellig in te richten, daarbij ligt het centraal en rustig op een terrein van acht hectare groen. De komende maanden zal er een speeltuintje aangelegd worden voor de kinderen, en er komt ook nog een petanquebaan.”

The Blues biedt plaats aan 25 personen, met een zongericht terras waar nog eens 40 personen kunnen plaatsnemen. Walter en Sabine baten The Blues buiten de voetbaluren uit: tot en met eind augustus is dat van woensdag tot zondag van 10 tot 17 uur, vanaf september, de start van het voetbalseizoen, is The Blues enkel open op weekdagen.