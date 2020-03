Vissen dan toch niet toegestaan in Nijlen Annelin Marien

26 maart 2020

15u03 1 Nijlen Er was even wat verwarring rond, maar vissen is in Nijlen (en in de rest van Vlaanderen) dan toch niét toegestaan. Begin deze week liet de burgemeester nog weten dat hengelen als individuele activiteit nog wel werd toegelaten, maar vanaf vandaag mag het dus niet meer. “Geen fijne maatregel, maar wel noodzakelijk in de strijd tegen corona”, aldus Jelle De Wilde van Agentschap Natuur&Bos.

De lente is in het land, en nu we met z'n allen zo veel mogelijk in ons kot moeten blijven, trekken veel mensen er al joggend, wandelend of fietsend op uit. De overheid staat ook toe dat je individueel of met gezinsleden een frisse neus gaat halen, maar over vissen bestond in Nijlen tot nu toe wat onduidelijkheid. Die is nu uitgeklaard: vissen is niet toegestaan.

Ontspanning

Politie Berlaar-Nijlen liet zondag 22 maart nochtans weten dat burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) vissen en hengelen als individuele activiteit toeliet in de eigen regio, mits de richtlijnen van social distancing werden gerespecteerd. “Je mag gaan lopen en fietsen, dus zie ik niet in waarom je niet kan gaan vissen”, klonk het bij Paul Verbeeck begin deze week. “Voor de ontspanning van onze inwoners is het belangrijk dat ze aan de waterkant tot rust kunnen komen.”

Er was wat verwarring rond, maar de Vlaamse Overheid en Agentschap Natuur&Bos zijn duidelijk: “Jagen en vissen zijn op dit moment verboden buitenactiviteiten. Het gaat om niet-essentiële verplaatsingen”, aldus Jelle De Wilde van Natuur&Bos. “Dat zijn federale beslissingen, die in heel België gelden. Geen fijne maatregel, maar wel noodzakelijk in de strijd tegen corona.” Ook de gemeente zelf liet vandaag weten dat vissen dus niét is toegelaten in Nijlen.

Ook paardrijden is niet toegestaan, enkel op een privépiste als het paard daar nood aan heeft. Het is ook niet de bedoeling om de auto te nemen om naar een park of bos te rijden. Maar dat hoeft in de groene omgeving van Nijlen geen probleem te zijn.