Vijftiger die stiefdochter aanrandde aan keukentafel krijgt straf met uitstel Tim Van Der Zeypen

01 juli 2020

09u30 0 Nijlen Een 54-jarige man uit Lier is door de rechters in Mechelen schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding van zijn minderjarige en inmiddels ex-stiefdochter. De feiten kwamen aan het licht nadat zijn eigen dochter stiekem de feiten had gefilmd.

Het meisje, toen zeventien jaar oud, werd aan de keukentafel aangerand in de woning van zijn toenmalige vriendin. De eigen dochter was getuige van de feiten, nam haar gsm-toestel en filmde het stiekem. Wanneer ze het filmpje ’s anderendaags liet zien aan haar mama, werd de politie ingelicht.

Oorspronkelijk ontkende hij de feiten. Het was volgens hem een truc van zijn ex-vrouw om hem in een slecht daglicht te plaatsen. Maar na het zien van het filmpje gaf hij de feiten schoorvoetend toe. Hij verklaarde haar een of twee keer gepenetreerd te hebben met zijn vingers alsook haar borsten te hebben aangeraakt.

“Seksuele dingen”

Volgens de verklaringen van het zeventienjarige meisje bleek dat de vijftiger elke keer stapsgewijs verder ging zodat hij haar ’seksuele dingen’ kon aanleren. Het parket eiste een celstraf van 37 maanden met probatie-uitstel.

Hoewel er een vrijspraak door de verdediging werd gevraagd, omwille van enkele juridische argumenten (zo was er volgens de raadsman geen juridische grens overschreden en gebeurde alles met toestemming), ondergeschikt was de beklaagde bereid op voorwaarden te volgen. “Hij is inmiddels wakker geschud van het moreel verwerpelijke gedrag”, besloot meester Philip De Cleene.

Geen contact

De rechtbank achtte de feiten na beraad bewezen en sprak de man dus niet vrij voor de verkrachting en aanranding. De vijftiger werd veroordeeld en kreeg een celstraf van 37 maanden met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Hij moet zich onder meer laten begeleiden.

Aan de ex-vrouw en aan zijn kinderen werd er een schadevergoeding toegekend van een euro. Sinds de feiten is er geen contact meer tussen de 54-jarige man en zijn eigen kinderen. “De kinderen kunnen nog steeds niet vatten dat hun papa tot zoiets in staat is”, zei hun advocate. “Ze zijn hun vertrouwen in hun vader kwijt.”