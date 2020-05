Vijftiger die op zolder weed kweekte, blijft langer in de cel Tim Van Der Zeypen

29 mei 2020

15u30 0 Nijlen De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van een vijftigjarige man uit de Zandvekenvelden verlengd. De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van een vijftigjarige man uit de Zandvekenvelden verlengd. Eerder deze week trof de politie een cannabisplantage aan in de zolder van zijn woning. De man is geen onbekende voor het gerecht.



Afgelopen woensdag viel de politie zijn woning op het einde van de doodlopende straat binnen. De aanleiding was de aanwezigheid van een constante cannabisgeur in de omgeving. De vijftigjarige bewoner werd uit zijn bed gelicht en meegenomen naar het politiekantoor. Op de zolder van zijn woning trof de politie, in twee kweekruimtes, een cannabisplantage aan. Er stonden in totaal zo’n 250-tal planten.

Na zijn verhoor bij de politie en de onderzoeksrechter werd hij aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Vandaag verscheen hij voor de raadkamer. Na beraad verlengde de voorzitter van de raadkamer de aanhouding van de vijftiger. Zijn raadsman Bart Vanmarcke bevestigt dat zijn cliënt inmiddels bekentenissen heeft afgelegd maar wil voorlopig geen verdere details kwijt.

Meerdere oogsten

Hij wacht het verdere onderzoek af. Dat wordt nu verder gezet door de recherche van de lokale politiezone Berlaar-Nijlen. Zo zal er ook nog worden onderzocht hoelang hij al actief cannabis kweekte en hoeveel oogsten hij al deed. De vijftiger zou geen onbekende zijn voor het gerecht. Hij liep naar verluidt al enkele veroordelingen op voor drugsfeiten en is zou ook bekend zijn bij onze zuiderburen.

De buurtbewoners van de Zanvekenvelden reageerden geschrokken op de arrestatie van de man én de vondst van de plantage. “Al vallen de puzzelstukjes nu wel in elkaar”, klonk het donderdag. De Civiele Bescherming moest ter plaatse komen om de plantage te ontmantelen en de drugs te vernietigen. Of de verdediging in beroep zal gaan tegen de beslissing van de raadkamer is nog niet bekend.