Vermoedelijk inbrekers opgepakt na achtervolging TVDZM

10 oktober 2019

14u17 0 Nijlen Twee Roemenen verschijnen morgen voor de raadkamer in Mechelen. Het duo werd afgelopen weekend opgepakt na een achtervolging in Nijlen. Ze worden verdacht van het plegen van inbraken.

Het duo werd opgemerkt door een patrouilleploeg van de politiezone Berlaar-Nijlen. “Dit nadat ze ’s ochtends met hun wagen en aan een hoge snelheid voorbij onze collega’s reden in de Gemeentestraat”, vertelt politiewoordvoerder Kris Jacobs. “Er volgde een achtervolging en uiteindelijk kon hun wagen aan de kant worden gezet aan de Bouwelsesteenweg.” In de wagen werden twee Roemenen aangetroffen. Het ging om twee mannen van 35 jaar oud. Beiden werden meegenomen naar het politiekantoor.

Tijdens de achtervolging was de politie over een rugzak gereden. Die werd gelokaliseerd en teruggevonden. De rugzak bleek afkomstig te zijn van de wagen. “In de rugzak zat een breekijzer, een breekmes, enkele schroevendraaiers, handschoenen en een muts”, gaat de politiewoordvoerder verder. “De spullen, de rugzak en de wagen werd in beslag genomen.”

Gekend bij politie

Intussen werden de twee Roemenen verhoord. Een van de twee mannen stond geseind. Hij is gekend bij de politie voor feiten van diefstal. “Ook zijn kompaan is gekend bij onze diensten. Hij pleegde in het verleden gelijkaardige feiten”, aldus Jacobs. Na hun verhoor bij de politie werden ze ter beschikking gesteld van het parket. De twee werden uiteindelijk aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen en overgebracht naar de gevangenis.

Morgen (vrijdag, red.) zullen de twee dertiger voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de twee langer in de gevangenis moeten blijven of niet. De lokale politiezone waarschuwt intussen zijn inwoners. “De donkere dagen komen er weer aan en dat brengt vaak ook een verhoging van de inbraakcijfers mee”, besluit politiewoordvoerder Kris Jacobs. “De politiezone zal actief blijven inzetten op het doen dalen van het aantal woninginbraken enerzijds en het verlenen van diefstalpreventieadvies anderzijds.”