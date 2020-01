Verloren maandag: 500 gratis worstenbroden en appelbollen bij café Torenven Annelin Marien

13 januari 2020

13u55 0 Nijlen In café Torenven in Kessel kunnen klanten vandaag genieten van een gratis appelbol of worstenbrood. Al enkele jaren biedt het café op Verloren maandag deze gratis lekkernij aan, en ook vandaag was het weer druk in ‘den Torenven’.

500 appelbollen en worstenbroden: in het keukentje van café Torenven staat het goed vol op deze Verloren maandag. Kim en Eva lopen druk rond met de typische lekkernijen, want het café zit goed vol. “Elk jaar bieden we onze klanten op Verloren maandag vriendelijk gratis appelbollen en worstenbroden aan", klinkt het. “We haalden 500 stuks bij bakkerij Dingenen & Dergent uit Nijlen, en ze zijn heel lekker!” Nog tot middernacht kan je bij café Torenven terecht voor een worstenbrood of appelbol. “Op is op, maar normaal zijn er meer dan genoeg!”

Ook Wim, Rik, Marie-Josée en Myriam uit Ranst kwamen genieten van een worstenbrood of appelbol bij de koffie. “Wij zijn hier vaste klanten”, zegt Wim, “en een gratis appelbol of worstenbrood bij ons koffietje is natuurlijk een heel leuke extra!”