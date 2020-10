Verkeersveiligere situatie aan project Woon-bal op komst



Annelin Marien

07 oktober 2020

12u03 0 Nijlen De werken aan project Woon-bal, met twee parkings en een sportcomplex tussen de spoorweg, Molenstraat, Grote Steenweg en de voetbalvelden van KFC Nijlen, zijn ondertussen vergevorderd. Raadslid Leo Verelst (Nieuw Nijlen) betoogde op de gemeenteraad evenwel dat de verkeerssituatie er veiliger kan. Schepen Bert Celis (Groen – Open VLD) stelde hem gerust: het mobiliteitsplan wordt binnenkort voorgesteld aan de commissie Mobiliteit.

“De Graanweg, naar de voetbalterreinen van KFC Nijlen, is al geruime tijd in gebruik. We hebben intussen al kunnen vaststellen dat die weg tussen de parking aan de Molenstraat en de parking aan de voetbal zich bijzonder goed leent tot veel te snel rijden”, aldus Leo Verelst. “Het gaat immers om een kaarsrechte en vrij brede weg van enkele honderden meters die voor hardrijders zeer aanlokkelijk is om het gaspedaal eens stevig in te drukken. Dit terwijl het eigenlijk een weg is die door vele jonge voetballertjes, vaak met de fiets, gebruikt wordt om zich naar de voetbalterreinen te verplaatsen. Helaas is er enkel een voetpad voorzien langs de nieuwe weg. Een fietspad ontbreekt evenwel.”

Zone 30

Nieuw Nijlen wil de situatie verkeersveiliger zien. ‘Dit kan via een fietssuggestiestrook, of misschien beter nog door er een fietsstraat van te maken. Of er kan minstens werk worden gemaakt van het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen via het plaatsen van obstakels of het creëren van versmallingen of door het invoeren van een zone 30.”

Schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen – Open VLD) reageert dat het mobiliteitsplan voor heel Woon-bal nog onderweg is naar de commissie Mobiliteit. “Het project is immers nog niet opgeleverd: fietsers maken nu nog gebruik van de Graanweg omdat in de Molenstraat nog werken aan de gang zijn. Vanaf dat die werken klaar zijn, is het de bedoeling dat de hoofdverbinding voor trage weggebruikers niet via de Graanweg loopt, maar via de Molenstraat, een autoluwe straat. Zo is de toegang tot Woon-bal voor fietsers gescheiden van die van het gemotoriseerd verkeer.”