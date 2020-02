Verkeersborden kondigen start van paddentrek aan Annelin Marien

21 februari 2020

13u33 0 Nijlen Vanaf februari ontwaken padden, kikkers en salamanders en maken honderden amfibieën de tocht naar hun geboortepoel om zich voort te planten. In de Vogelzangstraat in Nijlen staat er daarom bijzondere verkeerssignalisatie, om verkeer te waarschuwen voor de ‘paddentrek’.

Ook op andere plaatsen in Nijlen zijn er plaatsen waar padden de straat oversteken. De gemeente vraagt om daar je snelheid te matigen voor mens én dier. Het paddentrekseizoen loopt van februari tot april, maar vindt vaak maar enkele avonden plaats, wanneer de ideale omstandigheden zich voordoen. Padden zijn schemerdieren en hun trektocht start dus voornamelijk in de vroege avond, rond 18 uur. Daarnaast verkiezen ze regen, weinig wind en een zachte temperatuur (10°C). Mogelijk wagen komend weekend heel wat padden de oversteek.

Honderden padden, kikkers en salamanders zullen in de Vogelzangstraat veilig aan de overkant van de steeds drukkere straat worden ‘gezet’. Mensen die zich geroepen voelen om hieraan mee te helpen, nemen contact op met Marc Vermylen: 03 481 94 79 of via kristine.marc@skynet.be.