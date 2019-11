Verkeersbord waarschuwt voor stilstaan op treinspoor Statiestraat Antoon Verbeeck

27 november 2019

Aan de spooroverweg in de Statiestraat hangt een nieuw verkeersbord dat het gevaar van stilstaan op het spoor aanduidt. Het gaat om een pilootproject van Infrabel, dat op deze manier de veiligheid aan spooroverwegen wil verbeteren. “Naast het probleem van spoorlopers is er met name aan de spooroverweg aan het station in Nijlen-centrum nog een ander probleem. Het gebeurt daar vaak dat auto’s de sporen oprijden en vervolgens niet verder kunnen omdat er voor hen een auto moet afdraaien en moet wachten. Zo blijven er vaak auto’s en vrachtwagens op de sporen staan. In de Statiestraat gebeurt het zeer regelmatig in de beide richtingen dat er verkeer op de sporen blijft stilstaan. Het verkeersbord geeft aan wat de gevaren zijn van het oprijden van een spooroverweg voordat je zeker bent dat je ook helemaal tot over de sporen kunt rijden.” Het nieuwe verkeersbord werd op maandag langs beide zijden van de spooroverweg geplaatst.