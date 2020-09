Vergeten potje op vuur zorgt voor felle rookontwikkeling Tim Van Der Zeypen

15 september 2020

15u50 0

In een woning langs de Broechemsesteenweg is dinsdagmiddag een brandje ontstaan. De oorzaak was een vergeten pot op het vuur. De brandweer werd opgeroepen en kwam ter plaatse. Zij drongen de woonst naar binnen en haalden het potje van het vuur. Nadien moest er nog worden geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond. De woning werd niet onbewoonbaar verklaard omdat de schade beperkt bleef.