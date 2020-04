VBS De Ceder in Kessel is klaar voor 15 mei: “Desnoods opvang in de kerk” Annelin Marien

29 april 2020

15u50 1 Nijlen Na de periode van ‘preteaching’, waarbij kinderen thuis taken kregen, maken scholen zich klaar voor een gedeeltelijke heropstart van het onderwijs op 15 mei. In de lagere scholen in Vlaanderen mag er weer les worden gegeven aan het eerste, tweede en zesde leerjaar. Directeur Guy Mertens van VBS De Ceder in Kessel is er in ieder geval klaar voor: “Alleen de opvang zal moeilijk worden, maar desnoods kunnen we gebruik maken van de kerk.”

Vrije Basisschool De Ceder maakt zich stilaan klaar om opnieuw les te geven aan de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar, zoals vrijdag door de Nationale Veiligheidsraad is beslist. Op vrijdag 15 mei mogen zij weer enkele dagen naar school. “We zijn er klaar voor om deze leerlingen weer les te geven, al moet elke groep maar liefst in vier klassen worden gesplitst”, aldus directeur Guy Mertens. “Het eerste en het zesde leerjaar bestaan namelijk uit meer dan 40 leerlingen. De leerkrachten die normaal voor het derde, vierde en vijfde leerjaar staan, zullen dus worden ingezet bij één, twee en zes.”

Opvangproblemen

Maar de grootste moeilijkheid zal de opvang zijn van kinderen die nog geen les krijgen. Scholen zullen hiervoor immers nog steeds instaan, en nu de meeste ouders op 11 of 18 mei weer mogen gaan werken, zullen er dus veel meer kinderen moeten worden opgevangen door de school. “Als dat meer dan 48 kinderen zijn, dan zitten we eigenlijk met een probleem”, aldus Mertens. “De pastoor heeft wel al laten weten dat we eventueel gebruik mogen maken van de kerk, en daar zijn we dankbaar voor. Maar vanaf de grens bereikt is, kunnen we geen kinderen meer opvangen. Ik hoop dat ik nooit een beslissing ga moeten maken over ‘dit kind wel en een ander niet’, want dan wordt het heel moeilijk voor mij. Maar we blijven positief, en gaan ervan uit dat we het wel kunnen oplossen.”

Een leerkracht moet zich ook goed genoeg voelen om les te komen geven aan een groep kinderen die je mogelijk kunnen besmetten Guy Mertens, directeur van VBS De Ceder

Het aantal leerkrachten en personeel zou in ieder geval geen probleem mogen vormen. “We hebben hier een ongelooflijk team dat altijd mee denkt en openstaat voor oplossingen, maar ik kan niet uitsluiten dat er ook bij hen soms angst leeft. Daar heb ik respect voor, een leerkracht moet zich ook goed genoeg voelen om les te komen geven aan een groep kinderen die je mogelijk kunnen besmetten. Maar ik ga ervan uit dat onze leerkrachten er zullen staan, hen kennende. De leerkrachten moeten ook verplicht een mondmasker bijhebben, maar ik ga ervan uit dat zij met hun eigen gezond verstand kunnen beslissen in welke situatie het nodig is om het te dragen. Ik ga hen dus niet berispen als ze zonder mondmasker voor de klas staan.”

En wat met kinderen die vanaf 15 mei onwettig afwezig zijn? “Daar moet ik wettelijk gezien wel tegen optreden, maar wel altijd met begrip voor de situatie van deze leerlingen. Ik zal de ouders eerst telefonisch of per mail contacteren, of zelfs met een bezoekje aan de deur. Ik ga ervan uit dat mensen dat niet met kwaad opzet doen, maar ik moet onwettige afwezigheden nu eenmaal melden.”