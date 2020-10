Vader en zoon richten zich bij arrestatie naar politie-inspecteurs Tim Van Der Zeypen

07 oktober 2020

13u00 0 Nijlen Een vader en zoon uit Nijlen stonden vandaag samen terecht op de rechtbank in Mechelen. Ze moesten er zich verantwoorden voor weerspannigheid tegenover de politie. Ze riskeren celstraffen tussen de zes en en de tien maanden effectief.

Midden april 2019 kreeg de politie van Berlaar-Nijlen een oproep vanuit een café in het centrum van Nijlen. Vader en zoon waren er samen op stap gegaan, maar eens dronken maakten ze het bijzonder bont. “Bij aankomst van de politie bleek dat ze aan het vechten waren in de buurt”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Hierop werd beslist om de mannen te arresteren. Alleen verliep dat niet zonder slag of stoot.”

Bij de arrestatie van de zoon, begon de vader plots ook agressief te worden en richtte hij zijn woede naar de politie-inspecteurs. De twee agenten moesten klappen incasseren en de vader probeerde één van hen zelfs te bijten. De agressie leek uit de hand te lopen totdat een voorbijganger, de politie-inspecteurs ter hulp schoot. Hierdoor konden beiden toch worden gearresteerd en werden ze overgebracht naar de politiecel.

“Hardhandige arrestatie”

Het was pas daar dat de twee tot het besef van hun daden kwamen. “Ik ben alles kwijt tussen het drinken van twee pintjes en het ontwaken in de politiecel”, verklaarde de zoon. Ook bij de vader klonk hetzelfde verhaal. Het parket vorderde een celstraf van zes maanden tegen de vader en eiste tien maanden tegen de zoon. Beiden zijn geen onbekenden voor het gerecht. Ze liepen in het verleden al correctionele veroordelingen op.

De verdediging betwistte de feiten niet. Hun advocaat gaf toe dat ze een probleem hebben met de drank, maar probeerde de feiten ook te kaderen. “De vader zag hoe zijn zoon werd gearresteerd en dat was best agressief”, zei hun advocaat Rens Van Wezel. “De agent zat met zijn knie op zijn borst en wang. Het was best hardhandig. En de vader dacht dat hij zijn zoon moest beschermen.”

Kapotte lip

De verdediging vroeg voor de vader en de zoon een werkstraf of een straf met probatie-uitstel. De strafpleiter besloot met dat zowel vader als zoon één dag na de feiten meteen naar de dokter gingen om zich te laten behandelen voor hun alcoholprobleem. Naast een straf riskeren de twee ook op te draaien voor een schadevergoeding. Eén politie-inspecteur liep bij de agressie verwondingen op aan de lip.

Op 4 november volgt het vonnis.