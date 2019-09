Vader (37) staat terecht voor mishandeling van zoon, verdediging betwist dit: “Hij kwam bij mij aan met een rugzak aan problemen” Tim Van der Zeypen

12 september 2019

15u25 0 Nijlen Een 37-jarige man uit Zandhoven heeft zich samen met zijn vrouw (35) moeten verantwoorden voor het mishandelen van zijn zoontje (8). De jongen werd volgens het parket geslagen, gestampt en kreeg te weinig eten. De man en zijn vrouw riskeren celstraffen tot achttien maanden met uitstel. De verdediging betwist de feiten.

Het dossier werd opgestart in januari 2018 nadat de politie een jongetje op het kantoor kreeg dat duidelijk onderkoeld was en vol blauwe plekken stond. Volgens het kind was hij thuis gaan lopen. Voor de politie was meteen duidelijk dat er meer aan de hand was en nadat de ouders werden geïdentificeerd, werden zij, maar ook het kind zelf alsook zijn stiefbroer -en zussen verhoord.

“Hieruit bleek dat de jongen vaak werd geslagen en gestampt maar ook meermaals bij de keel werd gegrepen en weinig te eten kreeg”, aldus het parket. “Het mogen dan wel verklaringen van kinderen zijn, het zijn wel ernstige aanwijzingen dat beiden over de schreef zijn gegaan.” Het parket eiste tegen de man een celstraf van achttien maanden en tegen de vrouw een jaar met probatie-uitstel. “Dit gezin heeft duidelijk begeleiding nodig”, besloot de aanklager.

Pedagogische tik

De 37-jarige vader en de plus-mama van het achtjarige kind ontkenden de feiten. Volgens het koppel werd er af en toe wel eens een pedagogische tik uitgedeeld, maar klopten de rest van de verhalen niet. Volgens zijn advocaat moet de rechtbank met twee zaken rekening houden. Enerzijds wist hij tot kort voor de feiten niet van het bestaan van zijn zoon af, anderzijds heeft hij eens hij dat wist, meteen zijn verantwoordelijkheid genomen.

“Zo heeft hij zoon erkend en heeft hij hem, hoewel het om een samengesteld gezin met vier kinderen gaat, meteen in huis genomen”, pleitte advocaat Joris Vercammen voor het koppel. “Alleen kwam het kind aan met een rugzak aan problemen. Gaande van gedragsstoornissen, zelfverminking en ondervoeding. Mijn cliënten zijn meteen op zoek gegaan naar een oplossing. Maar dergelijke problemen los je niet meteen op.”

Boterham met choco

Dat laatste stootte bij zijn voogd-ad-hoc tegen de borst. “Ik heb het er heel moeilijk mee dat beklaagden hem afschilderen als een moeilijk kind terwijl zijn juffen hem net een normaal kind vinden, maar een met een duidelijke andere behandeling thuis dan de andere kinderen van het gezin”, reageerde advocate Lieve Peeters.

Zij duidde dit met de brooddozen die de kinderen mee naar school kregen: “Terwijl de andere kinderen van het gezin wit brood met charcuterie kregen, kreeg hij elke dag bruine boterhammen met choco. Dit terwijl hij steeds zei dat hij geen bruin brood lust.” Er werd tot slot nog een provisionele schadevergoeding gevraagd van 7.500 euro.

Sinds het losbarsten van het onderzoek werd het kind geplaatst in een opvangcentrum. Een vonnis volgt binnen de maand.