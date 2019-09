Uitbater cafetaria gesloten zwembad: “60 procent van mijn inkomsten kwijt” Antoon Verbeeck

02 september 2019

10u06 0 Nijlen De sluiting van het gemeentelijk zwembad in Nijlen heeft zware financiële gevolgen voor Tom Everaert (47 jaar), uitbater van de cafetaria van het zwembad en de sporthal. Waar een jaar eerder nog heel wat ouders en kinderen aan het genieten waren van een drankje na hun zwembeurt, zit nu amper nog volk. De gemeente gaat de overeenkomst met Everaert binnenkort aanpassen.

“De ouders en grootouders, de zwemclub, de duikclub,... allemaal samen zorgden ze voor 60 procent van mijn inkomen. Dat valt nu allemaal weg. Ik krijg heel veel steunbetuigingen en mensen beloven me dat ze hier nog iets komen drinken. Heel fijn natuurlijk, maar ik besef dat dat niet gaat blijven duren. Dat is ook menselijk.” Tom Everaert staat al vijf jaar achter de toog van de cafetaria van het gemeentelijk zwembad en de sporthal. In de loop der jaren zag hij nog nooit zo weinig klanten als nu. “Toen de lift stuk was en het zwembad even werd gesloten om de tegeltjes rond het bad te herstellen, kwam er ook weinig volk. Maar nu zit ik echt op een dieptepunt. Vandaag heb ik al één klant gehad en dat bracht me 4,20 euro op.”

Buurgemeenten

“Eind juni spendeerde ik zo’n 3.000 euro aan nieuwe parasols en planten, om zo mijn terras wat op te frissen. Een investering die me nu niks oplevert. Ben ik boos op de gemeente Nijlen? Ja en nee. Het is allemaal heel snel gegaan. De 14de kreeg ik een telefoontje van de gemeente en twee dagen later was het zwembad toe. Anderzijds kan ik wel begrijpen dat Nijlen geen keuze had en men het advies van de veiligheidsspecialisten moet volgen. Waar ik dan weer wel boos, al is dat een groot woord, op ben, zijn de buurgemeenten. Al enkele jaren probeert Nijlen omliggende gemeente te overtuigen om mee te investeren in een zwembad, zonder succes. Nochtans komt het merendeel van de zwemmers niet uit Nijlen. Hadden al deze gemeenten samen de portefeuille geopend, dan zaten de scholen, verenigingen en ikzelf nu misschien niet in de problemen.”

Investeringen

“Via Facebook probeer ik wat meer reclame te maken. Mogelijks ga ik ook investeren in een kickertafel en darts. En als het echt honderd procent zeker is dat het zwembad niet meer opent, dan ga ik me twee biljart- of snookertafels aanschaffen, in de hoop zo wat meer volk naar hier te lokken. Die zou ik dan plaatsen aan het venster dat uitkijkt naar het zwembad. Aan de tafels die daar nu staan heeft de afgelopen twee weken zo goed als niemand gezeten”, vertelt Everaert. “De gemeente beloofde me nog te contacteren voor een gesprek over de huur. We zien wel hoe dat uitdraait. Aan stoppen denk ik alleszins niet, ook al is het duidelijk dat het financieel zwaar zal worden. Ik weet maar al te goed dat er ergere zaken in het leven zijn. Vorig jaar moest ik afscheid nemen van mijn zoon; dat is pas een drama.”

Aanpassing concessie

“We vonden het belangrijk dat hij als één van de eerste op de hoogte werd gebracht van de sluiting van het zwembad. Het was voor ons toen al duidelijk dat de concessie van de cafetaria dient aangepast te worden, in samenspraak met de uitbater”, reageert schepen van Lokale Economie Griet Van Olmen (CD&V). “De knoop wordt binnenkort doorgehakt. Als gemeente wilden we eerst een oplossing uitdokteren voor de gebruikers van het zwembad.”