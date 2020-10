Twintiger riskeert vijftien maanden cel voor drugshandeltje: “Ik ben maar een amateur” Tim Van Der Zeypen

07 oktober 2020

12u35 0 Nijlen Een 22-jarige jongeman uit Nijlen riskeert een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief voor het verhandelen van drugs. De verdediging vroeg een begeleiding door de DOK-kamer.

Het handeltje in cannabis werd in augustus 2020 opgerold. De naam van de twintiger werd toen genoemd in een ander dossier. Er werd een huiszoeking uitgevoerd op het adres van de 22-jarige Nijlenaar en die leverde heel wat op. “Zo werd er vijfhonderd gram cannabis gevonden in de kelder en in zijn slaapkamer troffen de agenten naast een precisieweegschaal en enkele gripzakjes ook nog zo’n 8.000 euro aan cash geld aan”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens. Na zijn arrestatie gaf de jongeman toe dat hij drugs verkocht.

“Maar ik ben geen professionele dealer, eerder een amateur”, klonk het. Verder vertelde hij de politie nog dat hij sinds een tiental maanden af en toe wat drugs ter beschikking had gesteld aan vrienden. Het parket tilde zwaar aan de feiten. Onder meer omdat hij de drugs verhandelde terwijl hij na een eerdere veroordeling voor drugsfeiten onder voorwaarden stond. “Of hij nog een kans kan krijgen, hangt er vanaf hoe goed ons kan overtuigen”, besloot Claessens.

De verdediging betwistte de feiten dus niet. Zijn raadsman stelde een opvolging door de Drugsopvolgingskamer (DOK-kamer) voor. Vonnis op 14/10