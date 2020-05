Twee vervangers voor schepen en gemeenteraadslid Lien Du Four Annelin Marien

16u12 1 Nijlen Nu Nijlens schepen Lien Du Four binnenkort opnieuw mama wordt, laat ze zich de komende maanden als schepen en raadslid vervangen. Ferdi Heylen neemt de taak van schepen op zich, Nicholas Van der Veken wordt vervangend gemeenteraadslid.

Ferdi Heylen, meer dan 20 jaar actief in de Nijlense gemeenteraad voor Groen, wordt naast gemeenteraadsvoorzitter ook schepen gedurende de afwezigheid van Lien. Ferdi wordt daarmee voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en schepen voor Sociale Zaken, Senioren en Huisvesting.

Open Vld’er Nicholas Van der Veken doet zijn intrede in de gemeenteraad. Hij zal dinsdag de eed afleggen als raadslid. Nicholas werd na de verkiezingen van 2018 eerste opvolger op de lijst Groen - Open Vld. Hij zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en gedurende Lien haar afwezigheid neemt hij haar plaats in de gemeenteraad en diverse raadscommissies in.