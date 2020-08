Twee Nijlense horecazaken sluiten na verschillende besmettingen met Covid-19 Annelin Marien

05 augustus 2020

17u10 34 Nijlen Café Belle Vue in Kessel en restaurant Wanneshof in Nijlen sluiten de deuren nadat door lokale contactopsporing gevallen van besmetting met het coronavirus terug te brengen waren naar de twee horecazaken. “Dit is de enige mogelijkheid om verdere verspreiding tegen te gaan”, aldus burgemeester Paul Verbeeck (CD&V).

Sinds een aantal dagen is ook lokaal bestuur Nijlen aan de slag met een systeem van lokale contactopsporing. Dat heeft ertoe geleid dat minimaal vier gevallen van besmetting met het coronavirus teruggebracht konden worden tot één café in Kessel-Dorp, café Belle Vue. Dit café wordt nu door de burgemeester gesloten. Ook restaurant Wanneshof in Nijlen sluit de deuren, daar was er sprake van één besmetting. Vanaf woensdag 5 augustus zullen de twee horecazaken voor onbepaalde tijd gesloten zijn.

Noodzakelijke maatregel

“In het geval van een lokale uitbraak in het openbare leven stelt het draaiboek Lokale Uitbraak COVID-19 dat de sluiting van horecazaken mogelijk is”, aldus burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). “De epidemiologische toestand en het risico voor de volksgezondheid voor de inwoners van gemeente Nijlen maken deze maatregel noodzakelijk. Dat er met lokale contactopsporing snel op de bal gespeeld kan worden, is hierdoor duidelijk. Medewerkers van lokaal bestuur Nijlen werken samen met huisartsen en de triagepost om zo snel mogelijk de contacten op te sporen van inwoners die positief hebben getest op corona. Dit is van cruciaal belang om lokale uitbraken zo snel mogelijk te stoppen. Bij deze ook een meer dan warme oproep aan alle inwoners om zo goed als mogelijk mee te werken aan dit systeem, want we hebben er uiteindelijk allemaal baat bij.”