Tuinhuis brandt volledig uit Tim Van Der Zeypen

31 juli 2020

De hulpdiensten van Nijlen zijn vrijdagavond omstreeks 20.30 uur moeten uitrukken naar de Molenvaartstraat. Een tuinhuis had er vuur gevat. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Bij hun aankomst sloegen de vlammen al metershoog de lucht. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De pekzwarte rook was al van ver te zien. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Het tuinhuis brandde volledig Er vielen geen gewonden. “De brand ontstond accidenteel”, zegt Sue Mutton van de lokale politiezone Berlaar-Nijlen. Naar verluidt ontstond de brand in een groenbak naast het tuinhuis. Daar lag naar verluidt recent gemaaid gras. Ofwel vatte het gras nu vuur door enkele weggegooide assen ofwel zorgde de hitte van vandaag voor een ontbranding. Naastgelegen woningen werden gevrijwaard.