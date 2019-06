Tuincentrum Welters-Verelst breidt uit: “Personen met beperking vinden hier zinvolle dagbesteding” Antoon Verbeeck

12 juni 2019

17u15 3 Nijlen “Het wordt de mooiste winkel van Vlaanderen” De zaakvoerders van het Kesselse tuincentrum Welters-Verelst zijn verheugd dat ze eindelijk werk kunnen maken van een uitbreiding. Al enkele jaren steken personen met een fysieke en mentale beperking een handje toe in de zaak langs de Stationssteenweg. De komst van een nieuwbouw geeft hen meer adem- en werkruimte.

De gemeenteraad van Nijlen gaf op dinsdagavond het planologisch attest, dat de uitbreiding van tuincentrum Welters-Verelst mogelijk maakt, groen licht. Dankzij het attest kunnen de zaakvoerders een kippenstal achter de winkel neerleggen en zo plaats vrijmaken voor een nieuwbouw. “En of we hier tevreden mee zijn. In maart 2013 stuurde ik mijn eerste brief om een uitbreiding van mijn zaak aan te vragen. Het heeft dus een tijd op zich laten wachten. Dat het er nu toch van komt, is echt een opluchting”, legt zaakvoerster Griet Welters uit. “Door de uitbreiding zal de winkelvloeroppervlakte van zo’n 866 naar 1.500 vierkante meter gaan. In de nieuwbouw komt er een refter, toiletten, een ontspanningsruimte, een atelier en een cafetaria.”

Broer van klant

De nieuwbouw is meteen ook het startschot van een nieuw sociaal project: de vzw Mogezijn. Met dit initiatief willen de zaakvoerders nog meer mensen met een fysieke of mentale beperking een zinvolle dagbesteding aanbieden. “Vijf jaar geleden vroeg een klant me of zijn broer, die een mentale beperking heeft, niet enkele dagen bij ons mocht komen werken. Hun ouders waren overleden en de klant en zijn gezin hadden niet de tijd om de broer overdag gezelschap te houden en te begeleiden. We vonden het een goed idee en zo ging de bal aan het rollen. Zes maanden later stapte de klant opnieuw binnen in de zaak. Jij hebt mijn broer geleerd wat het is om trots te zijn, zei hij. Ondertussen zijn er een negental personen met een mentale of fysieke beperking actief in onze zaak.”

Schouderklopjes

“In het begin was het voor enkele klanten wennen, maar ondertussen krijgen onze mensen heel wat schouderklopjes van klanten. Je hoeft deze mensen echt niet te verstoppen. Het is niet omdat dat ze een mentale of fysieke beperking hebben dat ze geen bijdrage meer kunnen leveren”, vertelt Griet. “We krijgen heel veel aanvragen binnen, maar we moeten uiteraard rekening houden met onze capaciteit. De extra ruimtes zijn dus meer dan welkom.”

Met de nieuwbouw kan het tuincentrum zo’n 30 à 35 personen een dagbesteding aanbieden. “In de toekomst rekenen we op de hulp van begeleiders. We steken hier nu heel veel energie in, maar we krijgen er ontzettend veel voor terug. Ze zijn altijd goedgezind en ze zijn trots dat ze iets zinvol kunnen doen. We zouden het niet anders meer willen.” De vzw Mogezijn wordt in september opgestart. De opening van de nieuwbouw staat in maart 2020 gepland.