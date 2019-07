Trekpaardenliefhebbers toeren hele weekend door Nijlen Parcours van vrijdag werd wel ingekort wegens voorspelde hitte Kristof De Cnodder

25 juli 2019

18u15 4 Nijlen De vzw Het Aangespannen Trekpaard organiseert dit weekend een driedaags evenement in Nijlen. Op vrijdag, zaterdag en zondag verzamelen zo’n 75 leden en 35 boerenpaarden aan taverne De Slappen Uier om van daaruit rondritten te maken in de omgeving. De rit van morgen is wel ingekort vanwege de voorspelde hitte.

Het Aangespannen Trekpaard zet in het laatste weekend van juli steevast een ledenweekend op poten. Intussen zit men al aan de 27ste editie. Jaarlijks vind het evenement in een andere gemeente plaats en deze keer is Nijlen aan de beurt.

“De uitbater van De Slappen Uier, in de Laurys Gewatstraat, was bereid om ons drie dagen lang een uitvalsbasis ter beschikking te stellen”, vertelt Luc Van Hove van Het Aangespannen Trekpaard. “De man kweekt ook bizons, maar hij maakt nu een van zijn weides vrij voor de zowat 35 paarden en 24 authentieke spannen die onze leden meebrengen. Voor ons is dit een van de hoogtepunten van het jaar. De nostalgie die vasthangt aan onze hobby maakt het zo mooi.”

Van aan De Slappen Uier zullen de paardenliefhebbers drie dagen aan een stuk tochten met paard en kar maken door de omgeving. “Een plaatselijk lid heeft de verschillende lussen uitgetekend”, zegt Luc Van Hove, die zelf in Berlaar woont en er een autogarage runt. “De voorbije jaren vond ons evenement plaats in de Noorderkempen – daar tellen we ook de meeste leden – maar nu komen we dus eens deze richting uit.”

Eind juni werd er nog een antieke koetsenparade afgelast die door Nijlen, Kessel, Bevel en Gestel zou trekken. De organisatie van dat event oordeelde dat het toen te warm was om de paarden aan het werk te zetten. “Wij hebben het geluk dat de maximumtemperatuur zaterdag en zondag normaal zal zakken tot een draaglijke 24 graden. Daar gaan de paarden niet al te veel van weten”, beweert Luc Van Hove. “Vrijdag kan het kwik op het heetst van de dag nog boven de dertig graden uit stijgen. Het parcours van vrijdag is daarom ingekort. Bovendien vertrekken we dan om 9 in plaats van om 10 uur.”

Tot slot nog dit: deelname aan de rondritten is in principe voorbehouden aan leden van Het Aangespannen Trekpaard. Nieuwsgierigen zijn wel welkom om dagelijks voor het vertrek en na de aankomst een kijkje te komen nemen aan De Slappen Uier.