Tijdelijke verkeerslichten op Grote Steenweg AMK

12 februari 2020

In de week van 24 februari wordt er op de Grote Steenweg in Kessel een plantvak gemaakt ter hoogte van het kruispunt met de Blauwenhoek. Om veilig de klinkers te kunnen verwijderen die er nog liggen en daarna het plantvak aan te leggen, is tijdens de werken één rijstrook versperd. Er zullen tijdelijke verkeerslichten staan. Fietsers kunnen wel gewoon passeren via het fietspad. De werken duren de hele week, tot vrijdag 28 februari.