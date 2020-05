Tijdelijke schoolstraat aan Kinderpad in Bevel Annelin Marien

14 mei 2020

11u53 0 Nijlen In de Nijlense scholen is men druk in de weer om zich klaar te maken voor de heropstart van de lessen. De gemeente Nijlen voorziet daarom een tijdelijke schoolstraat aan basisschool Kinderpad in Bevel, en de school zal experimenteren met een fietsenstalling die dienst doet als overdekte buitenklas.

Aan basisschool Kinderpad wordt de bestaande fietsenstalling omgevormd tot overdekte buitenklas. De fietsenstalling wordt daarvoor verplaatst naar de straat. Daarbij wordt er van 18 mei tot 30 juni getest hoe een schoolstraat er zou werken.

Dat wil zeggen dat enkel de bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat gelegen is, de straat in mogen rijden. Ook prioritaire voertuigen of voertuigen die een vergunning hebben, zijn toegelaten. Bestuurders die in de schoolstraat rijden, moeten dat stapvoets doen. Ze laten de doorgang vrij voor voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen zo nodig.

De maatregelen in de schoolstraat gelden enkel op deze momenten: elke weekdag, ’s ochtends tussen 8.15 uur en 8.45 uur, op woensdagmiddag tussen 11.55 uur en 12.25 uur en elke weekdag, behalve op woensdagnamiddag, tussen 15.20 uur en 15.40 uur.