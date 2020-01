Textiel Ria bestaat 40 jaar: “Service zoals bij ons krijg je niet online” Annelin Marien

15 januari 2020

16u32 0 Nijlen Textiel Ria is al 40 jaar lang een gevestigde waarde in het Kesselse straatbeeld. In 1980 opende Ria Florus in de Ringstraat een klein textielwinkeltje in een oude crèmerie. Vandaag is Jolien De Wachter (29) eigenares van de lingeriewinkel, die ondertussen al 30 jaar in de Stationssteenweg gehuisvest is. “Service zoals bij ons, die vind je niet online.”

2020 is een feestjaar voor lingeriewinkel Textiel Ria in Kessel, want de winkel bestaat 40 jaar. Eigenares Jolien De Wachter plant elke maand een andere actie om haar klanten te bedanken voor de afgelopen 40 jaar. “Voor Valentijn gaan we bijvoorbeeld een pakket samenstellen met bloemen en wijn, zodat de mannen hier een cadeau voor hun vrouw kunnen kopen, en ook onze opendeurdagen in mei krijgen een upgrade”, aldus Jolien. “Verder geven we kortingen en cadeautjes of organiseren we een ladies night, maar het is nog niet zeker wat we wélke maand voorzien. Wat wél vaststaat, is dat we onze klanten een heel jaar in de bloemetjes willen zetten!”

Gevestigde waarde

Jolien is sinds 2017 eigenares van de winkel, daarvoor zwaaide Ria Florus de plak bij Textiel Ria. Zij begon in 1980 met een klein textielwinkeltje in een oude crèmerie in de Ringstraat, waar ze vooral slaapmode, handdoeken en ondergoed verkocht. Haar winkeltje groeide snel, en in 1990 verhuisde de winkel naar het huidige adres in de Stationssteenweg. “Het gamma is enorm veranderd als we kijken naar 30 à 40 jaar geleden”, vertelt Jolien. “Lingerie is er pas laat bijgekomen, daarvoor werd hier heel standaard ondergoed in basiskleuren verkocht, een gewone beige bh bijvoorbeeld. De echt verfijnde lingerie is er pas 10 jaar geleden bijgekomen, maar die kunnen we nu niet meer uit ons aanbod wegdenken.”

Textiel Ria is een gevestigde waarde in Kessel, daarom heb ik de naam nooit veranderd Jolien De Wachter

Ria verkocht haar geliefde winkel omdat ze meer tijd wilde maken voor haar dochter, die hulpbehoevend is. De mama van Jolien kwam bij Ria thuis als thuisverpleegster voor haar dochter, en Ria dacht meteen aan Jolien om haar zaak over te nemen. “Ik was zelf al vanaf 2011 zelfstandige, ik had een thuiszorgwinkel in Nijlen”, aldus Jolien. “Toen heb ik eerst even in de winkel gewerkt, want ik wilde testen of het mijn ding wel was. Na een halfjaar besloot ik dan om de zaak over te nemen, en daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad. Textiel Ria is een gevestigde waarde in Kessel, daarom heb ik ook de naam nooit veranderd.”

Klant is koning

Jolien krijgt in de winkel hulp van twee vaste verkoopsters, Femke (met al 14 jaar dienst) en Helena (12 jaar). “Ik heb heel veel geluk dat ik twee fantastische verkoopsters heb die de klanten en de winkel door en door kennen. Service is heel belangrijk bij ons: als mensen hier voor hun moeder in het rusthuis een nachtkleedje zoeken maar de juiste maat niet weten, dan geven wij vijf stuks mee en kunnen ze de rest de volgende dag gewoon terugbrengen. Zo’n service vindt je niet gauw, en zeker niet in online shops. Stuks uit de solden wisselen wordt hier toegestaan, en we zorgen ook voor retouches aan pyjama’s en bh's als dat nodig is. Ik wil onze klanten in de watten leggen.”