Testopstelling in Paashoekstraat moet snelheidsduivels afremmen Annelin Marien

28 april 2020

14u06 1 Nijlen In de Paashoekstraat in Nijlen staat er sinds dinsdag 28 april een nieuwe testopstelling. De weg wordt veel gebruikt door wandelaars en fietsers, maar ook door sluipverkeer. De opstelling moet de uitwijkstroken promoten, de snelheid verlagen en sluipverkeer ontmoedigen.

“De bermen in de Paashoekstraat werden keer op keer stuk gereden, wat voor veel stofhinder zorgt”, zegt schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen - Open Vld). “Ook het aantal voertuigen en de snelheid ervan waren niet in lijn met het type weg en het gemengde gebruik ervan door voetgangers en fietsers. Met deze opstelling is het dus de bedoeling om de snelheid te verlagen en het hoffelijk rijden en het gebruik van de uitwijkstroken af te dwingen.”